Hockenheim. (pol/mare) Ein Trickdieb-Pärchen erbeutete am Mittwochnachmittag bei einem 70-jährigen Ehepaar in Hockenheim einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das teilt die Polizei mit.

Der 70-Jährige wurde kurz nach 15 Uhr von einem Pärchen vor seiner Wohnung in der Alex-Möller-Straße angesprochen. Nach kurzer Unterhaltung entfernte Mann weiter.

Währenddessen klingelte das Diebespaar bei der Ehefrau des 70-Jährigen und gab vor, dass sie Bekannte des Ehemanns seien. Sie baten um einen Zettel und einen Stift, um die Telefonnummer für eine spätere Kontaktaufnahme notieren zu können.

Die unbekannte Frau folgte der 70-Jährigen in die Wohnung und notierte die Rufnummer und einen Namen. Offenbar schlich sich in der Zwischenzeit ihr Partner unbemerkt in die Wohnung und stahl aus dem Geldbeutel des 70-Jährigen das Bargeld. Anschließend verabschiedete sich die unbekannte Frau wieder. Den Diebstahl bemerkten die Senioren erst nach der Rückkehr des Ehemanns.

Der Mann nun war 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war leicht korpulent und hatte eine rundes Gesicht mit kurzen, dunklen Haaren. Seine Komplizin war 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Sie sprach Hochdeutsch und trug einen beigefarbenen Kapuzenmantel.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Angaben zu dem Pärchen machen kann, meldet sich unter Telefon 06205/28600.