Großsachsen. (pol/sake) Am Freitagmorgen kam es in Großsachsen zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses soll es gegen 7.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Eine Person konnte aus dem Gebäude geborgen werden. Sie ist derzeit nicht ansprechbar. Wie die Polizei mitteilt, ist die Friedrich-Ebert-Straße in Großsachsen aktuell wegen des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr gesperrt.

Weitere Informationen liegen bislang noch nicht vor.