Hirschberg. (pol/rl) Mehrere Autos wurden in den beiden Ortsteilen Hirschbergs aufgebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Die Autos waren in der Johann-Dörk-Straße und "In der Straßwies" im Ortsteil Leutershausen geparkt. Auch in der Luisenstraße in Großsachsen schlugen die Täter zu. Mindestens sechs Fälle sind derzeit bekannt. Dabei durchwühlten die Täter sämtliche Fächer und Behältnisse der Fahrzeuge und erbeuteten jeweils geringe Bargeldbeträge.

Ein Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Auto-Reparatur-Werkstatt. Hier zeichnete eine Überwachungskamera zwei Personen auf, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Die sechs bekannten Fälle sollen zwischen Dienstag und Mittwoch stattgefunden haben.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.