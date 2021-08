Laudenbach. (pol/make) Eine 46-jährige Frau hat am Donnerstagabend in Hemsbach unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeiangaben flüchtete sie anschließend von der Unfallstelle. Die Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Opel auf der Bundesstraße B3 von Heppenheim in Richtung Weinheim unterwegs. Am Kreisverkehr in Höhe der Kreisverbindungsstraße K4229 überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr sie einfach weiter. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und folgte der Unfallverursacherin bis zu deren Wohnanschrift. Während der Fahrt verlor das Unfallfahrzeug den Auspuff und ein Rad. Die 46-jährige Frau konnte von einer Polizeistreife schließlich an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Mit ihr saßen ihre drei Kinder im Alter zwischen 7 und 8 Jahren im Auto.

Die Beamten bemerkten bei ihr deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Frau. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.