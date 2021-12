Hemsbach. (pol/rl) Das öffentliche Bücherregal in der Schloßgasse stand am frühen Samstagmorgen in Flammen. Das wurde gegen 5 Uhr morgens der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar gemeldet.

Die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach war vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Bei dem Feuer entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Das ermittelnde Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen und Anwohner, die am frühen Samstagmorgen etwas Verdächtiges gesehen haben, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 aufzunehmen.