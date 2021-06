Heilbronn. (pol/krs) In der Olgastraße ist in der Nacht auf Donnerstag ein Küchenbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, rückten die Beamten mit der Feuerwehr gegen 0.30 Uhr aus in die Olgastraße.

Ein 16-Jähriger vergaß eine Portion Pommes auf der eingeschalteten Herdplatte, und das Frittierfett entzündete sich. Der 18-jährige Bruder versuchte, das Feuer mit Wasser zu löschen, wodurch eine Stichflamme entstand, die die Küche in Brand setzte.

Die Feuerwehr brachte alle Personen unverletzt aus dem Gebäude und konnte den Brand schnell löschen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt.