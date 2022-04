Heidelberg. (pol/mare) In Wieblingen haben Unbekannte ein Zirkuszelt beschädigt. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht auf Mittwoch lösten die Täter demnach die Befestigungen des Zirkuszeltes in der Rheinauer Straße. Der Eigentümer des Zeltes stellte dann fest, dass die Befestigungen am Mittwochmittag zwischen 11.45 und 12.15 Uhr erneut gelöst worden waren. Diesmal entstand hierdurch ein Riss in der Spitze des Zeltes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 06221/34180.