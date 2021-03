Heidelberg. (shy) Baby-Nager in Not – am Sonntagnachmittag sorgte ein kleines Eichhörnchen in Ziegelhausen mächtig für Aufruhr. Wie die Polizei mitteilte, suchte es gegen 14.30 Uhr die Aufmerksamkeit von Spaziergängern im Köpfelweg. Das junge Tier kletterte an den Passanten hoch und suchte in deren Händen Schutz.

Alarmierte Polizeibeamte halfen dem kleinen Nager und übergaben ihn der Tierrettung. Bis die junge Eichhörnchen-Dame auf eigenen Beinen durch die Natur springen kann, wird sie bei der Eichhörnchennothilfe Mannheim aufgepäppelt und dann wieder in den Wald entlassen.

Immer wieder verhalten sich kleine Eichhörnchen, die ihre Mutter verloren haben, so. Die Tiere suchen dann tatsächlich Hilfe. Eichhörnchenbabys kann man leicht mit der Hand aufnehmen. Sie haben keine übertragbaren Krankheiten wie die Tollwut. Die Aufzucht von kleinen Eichhörnchen muss aber Experten überlassen werden. Information und Hilfe gibt es hier: www.eichhoernchen-notruf.com.

Update: Montag, 29. März 2021, 20.17 Uhr