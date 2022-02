Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Eichwald" kam es am Freitag.

Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Mieter aus und öffneten die gekippte Balkontür, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen. Gestohlen wurden Goldschmuck und Bargeld im Wert von 7000 Euro.

Laut Polizeibericht fand der Einbruch zwischen 15 und 23 Uhr statt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.