Heidelberg. (polppf) Schnell reagiert hat eine 68-Jährige, bei der sich vergangenen Montag telefonisch ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete. Dieser teilte der Frau mit, dass von ihrem Konto zweimal eine vierstellige Geldsumme zugunsten eines Online-Modeshops abgebucht wurde. Nach Weitergabe des Gesprächs an einen "Kollegen" gab dieser an, man könne die Beträge zurückbuchen, wenn die Dame ihm ihre Konto-Geheimzahl mitteile. Nachdem die Dame geäußert hatte, sich erst bei ihrer Bank zu erkundigen, wurde das Gespräch durch die Anrufer beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, teilt das Präsidium in einer Pressemitteilung mit.

Tipps der Polizei, wenn sie ähnliche oder dieselben Anrufe erhalten:

- Rufen sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde (auch Bank) an, von der die angeblichen Mitarbeiter kommen. Suchen sie sich die Telefonnummer der Behörde (Bank) selbst heraus

- Ihre Bank wird sie niemals am Telefon zur Herausgabe von Geheimzahlen bitten

- Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis

- Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.