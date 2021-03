Heidelberg. (pol/ppf) Dieser Autofahrer hat sich eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 20 Uhr war der 24-Jährige mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der Vangerowstraße in Richtung Autobahn unterwegs. Was er vermutlich nicht bemerkte: Er fuhr hinter einer zivilen Polizeistreife her und überholte diese anschließend auf der rechten Fahrspur. Anschließend drängelte er andere Verkehrsteilnehmer und bremste erst im letzten Augenblick ab. Nach der Ampel in Höhe der Emil-Maier-Straße beschleunigte er stark bis zu einer Geschwindigkeit von rund 90 km/h – erlaubten waren nur 50!

An der Einmündung zur B37 fuhr er geradeaus weiter in die Mannheimer Straße. Hier scherte er auf die Gegenfahrspur aus und überholte einen Pkw und benutzte selbst den Fahrradstreifen auf der linken Seite. Anschließend beschleunigte er sein Fahrzeug weiter auf eine Geschwindigkeit von fast 120 km/h. Erst am Ortsausgang von Wieblingen wurde der junge Mann von der Zivilstreife gestoppt und kontrolliert.

Die Fahrweise des Mannes wurde von den Beamten mittels eines Videos dokumentiert. Sowohl Alkoholtest als auch Drogentest verliefen ohne Befund, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 0621/174-1700 zu melden.