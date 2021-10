Heidelberg. (pri/mare) Feuerwehreinsatz in der Heidelberger Kurfürstenanlage: Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte einen Fahrradanhänger in einer Tiefgarage in Brand gesetzt.

Wie die Beamten mitteilen, wurden Polizei und Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung in der Weststadt alarmiert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei hatten unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr einen Fahrradanhänger im ersten Untergeschoss der Tiefgarage in Brand gesetzt. Die Flammen griffen rasch auf das zugehörige Rad und zwei weitere Fahrräder über.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge sowie das Gebäude verhindern und den Brand rasch löschen. Nach intensiver Belüftung der Parkgarage durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte diese wenig später wieder freigegeben werden. Menschen kamen durch den Brand und die Rauchentwicklung nicht zu Schaden.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 06221/99-1700 melden.

Update: Donnerstag, 28. Oktober 2021, 12.24 Uhr