Heidelberg. (pol/msc) Ein 24-Jähriger ist am Samstag mutmaßlich in zwei Wohnungen im Stadtteil Neuenheim eingebrochen und sitzt deswegen nun in Untersuchungshaft. Der Mann soll laut Polizei zwischen 10.30 und 11 Uhr sowohl in der Gundolfstraße als auch in der Keplerstraße in eine Wohnung gelangt sein und diese nach Wertsachen durchsucht haben.

Aus einer der Wohnungen nahm er offenbar einen Zimmerschlüssel mit, aus der anderen neben einem Zimmerschlüssel einen Stempel und einen kleinen Bargeldbetrag. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnten die Beamten den Mann in der Moltkestraße ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Gegen diese Festnahme wehrte sich der mutmaßliche Täter laut Polizei, indem er sich gewunden und gezerrt hatte. Die Staatsanwaltschaft führte den Mann dem Amtsgericht Heidelberg vor, das einen Haftbefehl aussprach.