Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/ppf) Gegen 0.45 Uhr sollte ein Radfahrer im Bereich der Eppelheimer Straße / Einmündung Kurpfalzring durch eine Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Radfahrer gerade anhalten wollten, prallte dieser mit seinem Fahrrad auf das Heck des Streifenfahrzeuges.

Hierbei entstand ein Schaden am Einsatzfahrzeug in Höhe von ca. 1500 Euro. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer unvermittelt in Richtung Kranichweg. Trotz sofortiger Verfolgung und umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es ihm unerkannt zu entkommen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 06221-34180 zu melden.