Heidelberg. (pol/ppf) Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fiel am Montagabend der Fahrer eines Motorrollers auf. Dieser fuhr in Schlangenlinien auf der Kurfürsten-Anlage entlang. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten dann einen deutlichen Alkoholgeruch, den der 55-Jährige aussonderte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da er bereits vergangenes Jahr mit Alkohol am Steuer erwischt wurde.

Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit am Steuer zur Anzeige. Die Ermittlungen bezüglich seiner Fahrerlaubnis dauern an, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.