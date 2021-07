Heidelberg-Bergheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat am Samstagabend versucht, einen Geldautomaten in Bergheim aufzubrechen. Das teilt die Polizei mit.

Eine Zeugin meldete demnach gegen 22.30 Uhr, dass sich in der Filiale eines Geldinstituts in der Poststraße ein Mann gerade an einem Geldautomaten zu schaffen mache. Als wenig später die Polizei eintraf, war der Unbekannte schon weg. An einem Geldautomat war das Geldausgabefach aufgebrochen, an der Schließvorrichtung der darunterliegenden Tür waren ebenfalls Hebelspuren erkennbar. An einem weiteren Geldautomat sowie an einem Kontoauszugsdrucker waren die Bildschirme beschädigt.

Trotz Fahndung fand die Polizei den Mann nicht. Er war dunkel gekleidet, hatte einen dunklen Rucksack auf dem Rücken und trug eine dunkle Basecap, die er ins Gesicht gezogen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0621/1744444 an die Beamten wenden.