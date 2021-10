Heidelberg. (pol/mare) Ein Mann hat eine 36-jährige Frau im Linienbus in Heidelberg belästigt. Das berichtet die Polizei.

Am letzten Freitag gegen 12.15 Uhr war der Mann demnach in einem Bus der Linie 32. Auf der Fahrt von der Haltestelle Medizinische Klinik im Neuenheimer Feld in Richtung Universitätsplatz griff er dabei mehrfach zwischen den Aussparungen der Sitze hindurch und berührte die Frau am Po. An der Haltestelle Stadtbibliothek stieg der Mann dann aus.

Er soll etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er soll schlank beziehungsweise von dünner Statur gewesen sein. Er trug eine hellblaue Jeans und einen olivgrünen-khakifarbenen Pullover und eine schwarze Daunenweste. Die Polizei spricht von einem "südeuropäischen Phänotyp".

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/1744444 melden können.