Heidelberg. (pol/mare) Bereits am Sonntag, 9. Mai, hat wohl ein illegales Autorennen in Rohrbach stattgefunden. Die Polizei sucht hierzu Zeugen (Telefon 06221-3418-0).

Über Notruf erhielt die Polizei an jenem späten Nachmittag Kenntnis, dass sich vier Poser in der Karlsruher Straße/Römerstraße am Ortsausgang von Heidelberg in Fahrtrichtung B3/Leimen ein illegales Autorennen liefern sollen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war von den Rasern nichts mehr zu sehen. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Bei den Autos, die dort mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und augenscheinlich gegen geltende Verkehrsvorschriften verstoßen hatten, soll es sich um einen schwarzen Mercedes Benz S500, einen weißen 730er BMW, einen mattschwarzen Porsche Panamera und einen weiteren weißen Mercedes Benz gehandelt haben.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Verhalten der Fahrzeuge belästigt wurden, bittet die Polizei nun um Kontaktaufnahme.