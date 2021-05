Heidelberg. (pol/lyd) In der Dossenheimer Landstraße, Höhe Mühlingstraße, kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto, teilt die Polizei mit.

Beim Auffahrunfall einer Straßenbahn der Linie 23, die gegen 18.30 Uhr die Dossenheimer Landstraße in Richtung Heidelberg befuhr, mit einer Mercedes Benz V-Klasse wurden die beiden 41 und 54 Jahre alten Insaßen des Vans leicht verletzt. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit war der Straßenbahnführer auf den an der roten Ampel in Höhe der Biethstraße stehenden Wagen aufgefahren. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1500 Euro.

In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Die Spezialisten desVerkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.