Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Einer 86-Jährigen wurde am Samstag zwischen 13 und 15 Uhr in einem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße der Geldbeutel aus ihrer Einkaufstasche gestohlen. Das Fehlen ihres Geldbeutels bemerkte die Seniorin beim Bezahlen an der Kasse. Im Anschluss erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.