Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg sind an zwei geparkten Autos die Fensterscheiben eingeworfen worden. Das teilt die Polizei mit.

Bereits am Freitagabend kurz nach 21 Uhr wurden die zwei beschädigten Fahrzeuge festgestellt, die in der Alten Eppelheimer Straße geparkt waren. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um VW Polos, an denen die Seitenscheiben mit Steinen eingeworfen wurden. Ob etwas aus den Fahrzeugen gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Zur Eigentumssicherung wurden beide Autos sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt zusammengerechnet über 1000 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang mit zwei Autoaufbrüchen in Kirchheim besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. In der Nacht auf Freitag wurden in der Hegenichstraße und im Kirchheimer Weg die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge ebenfalls mit Steinen eingeworfen und aus einem von ihnen Gegenstände entwendet.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700.