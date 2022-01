Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mün) Am Dienstag wurde an der Heiligenbergschule in Handschuhsheim mehrere Sachbeschädigungen entdeckt. Am Montag oder Dienstag müssen einerseits Fenster an einem Werkraum beschädigt worden sein, teilt die Polizei mit. Zudem wurde eine Fassade der Sporthalle mit Buchstaben besprüht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06221/45690 melden können.