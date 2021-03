Heidelberg (pol/make) In Handschuhsheim ist zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 1.30 Uhr in eine Wohnung in der Max-Reger-Straße eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben wurden aus der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, Bargeld und Schmuck gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.