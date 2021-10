Heidelberg. (pol/make) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Hotel in der Heidelberger Altstadt eingebrochen. Die Einbrecher hebelten laut Polizeiangaben eine Seitentür des Hotels in der Klingenteichstraße auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten den Rezeptionsbereich und gingen in ein verschlossenes Büro im Küchenbereich.

Dabei ließen sie ein Notebook sowie einen kleinen Tresor mitgehen. In diesem befanden sich jedoch keinerlei Wertgegenstände. Es entstand ein Diebstahlschaden von rund 1000 Euro. Die Höhe des Schadens lässt sich nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.