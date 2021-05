Heidelberg. (pol/mün) Drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden am Donnerstagabend in der Heidelberger Altstadt von sieben Männern überfallen. Die drei Opfer waren gegen 20 Uhr gemeinsam mit anderen Personen in der Altstadt unterwegs.

An der Kreuzung Hauptstraße/Dreikönigstraße trafen sie auf eine Gruppe von sieben Männern, die begannen, die Jugendlichen in arabischer Sprache angepöbelt und beleidigt haben sollen.

Im weiteren Verlauf gingen vier der Männer schließlich auf ihre drei Opfer los, traktierten diese mit Tritten und Schlägen, berichtet die Polizei. Dabei sollen sie versucht haben, den drei 17- und 18-Jährigen, eine Armbanduhr und eine Halskette zu entreißen. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Die vier Angreifer sollen zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und werden so beschrieben: Ein Mann habe schwarze, nach hinten gekämmte Haare, einen Dreitagebart und sei mit blauer Jeans und weißem Pullover sowie einer schwarzen Sonnenbrille bekleidet gewesen. Ein zweiter Tatverdächtiger habe kurze, hellbraune Haare, Vollbart und eine schwarze Jeans und eine schwarze Basecap getragen. Ein dritter Mann habe schwarzes, lockiges Haar und eine dunkelblaue Jacke der Marke Wellensteyn getragen. Der vierte Tatverdächtige habe hellbraune Haare.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.