Heidelberg. (pol/mün) Der mutmaßliche Brandstifter vom Schlossberg wurde am Mittwoch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der 69-jährige Mann, der am Dienstagabend Unrat in einer Garage in der Altstadt angezündet haben soll, sei schuldunfähig. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Eine Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg hatte die einstweilige Unterbringung angeordnet und der Mann wurde in eine forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 09.34 Uhr

Garagenbrand am Schlossberg offenbar Brandstiftung

Heidelberg. (pol/make) Am Dienstag gegen 20 Uhr musste die Heidelberger Feuerwehr den Brand in einer Garage am Heidelberger Schlossberg löschen. Unrat stand in der frei stehenden Garage in Flammen, berichtet die Polizei. Durch den Vollbrand wurde das Gebäude komplett zerstört.

Noch während des Einsatzes am Tatort in der Neuen Schlossstraße wurde ein 69-Jähriger aus Heidelberg als Tatverdächtiger festgenommen, teilt die Polizei in der Nacht mit.

Nach der Festnahme habe der Tatverdächtige die Polizeibeamten mit Fäusten und Tritten angegriffen. Mit Pfefferspray konnte er schließlich überwältigt werden, heißt es in dem Bericht aus der Nacht. Die Polizeibeamten blieben bei dem Angriff unverletzt.

Der 69-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Update: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 8.15 Uhr