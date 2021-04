Heidelberg. (pol/lyd) Eine bislang unbekannte Person warf am Mittwochnachmittag einen Plastikbeutel mit lebenden Insekten und einer lebendigen Vogelspinne in ein örtliches Tattoostudio, teilt die Polizei mit.

Der Betreiber bemerkte dies erst, nachdem die Spinne und die zahlreichen Futterinsekten begannen in seinem Studio munter herumzukrabbeln. Er entledigte sich der Insekten. Die verständigte Tierrettung konnte die Bombardierspinne wohlbehalten eingefangen und in das Reptilium nach Landau bringen.

Der Besitzer entdeckte am Donnerstagvormittag nun eine weitere Vogelspinne, die in einem der Vorhänge saß. Es ist davon auszugehen, dass die Spinne bereits bei dem gestrigen Vorfall in das Studio gelangt war.

Das Tier, bei dem es sich um eine "Rote Usambara-Vogelspinne" handelt, wurde von der Polizei mit eigenen Mitteln gefahrlos eingefangen und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebrach. Auch dieses Exemplar wird von dort aus, mithilfe der Tierrettung, ins Reptilium nach Landau gebracht.

Hinweise zum Vorfall erbittet das Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06221/99-1700.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 14.01 Uhr