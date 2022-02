Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Bislang 20 Autoaufbrüche registrierte die Polizei in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Kirchheim. Der oder die Täter schlugen in allen Fällen Dreiecksscheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten aus ihnen persönliche Gegenstände, Sonnenbrillen, Musikboxen und Geldbeutel, in denen sich auch Scheckkarten befanden.

Der Schwerpunkt der Aufbrüche lag in der Bürgerstraße, der Hardtstraße, der Hegenichstraße und der Oberdorfstraße. Der Gesamtschaden liegt nach bisherigen Schätzungen bei mehr als 10.000 Euro. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fahrzeuge in Kirchheim aufgebrochen wurden, die Eigentümer sie jedoch noch nicht festgestellt oder noch nicht der Polizei gemeldet haben.

Weitere Geschädigte oder auch Zeugen von Aufbrüchen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 melden.