Heidelberg-Ziegelhausen. (pol/mün) Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Nord derzeit gegen eine 72-Jährige. Diese hatte am Montagmittag trotz der engen Fahrbahn in der Reinhard-Hoppe-Straße eine 45-jährige Radfahrerin überholt und dabei nicht nur den Sicherheitsabstand unterschritten, sondern die Radlerin am Lenker und Körper gestreift.

Glücklicherweise kam die 45-Jährige nicht zu Fall und wurde nicht verletzt, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin setzte ihren Weg ungehindert fort und blieb zunächst unbekannt.

Mithilfe der Angaben der Radfahrerin sowie einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, wurde die 72-Jährige noch am selben Tag von den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermittelt.

Die Polizei weist daraufhin hin, dass Autofahrer beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern oder E-Scooter-Fahrern innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts mindestens 2 Meter Seitenabstand einhalten müssen. Wenn aufgrund der Verkehrssituation kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, darf man nicht überholen.