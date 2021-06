Heddesheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L541 zwischen Heddesheim und Mannheim-Wallstadt wurde ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann war kurz nach 19 Uhr mit einem Ford Focus auf der L541 unterwegs. Aus unklarer Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Beim Eintreffen einer verständigten Polizeistreife stand das Fahrzeug noch im Endstand an einem Baum, die Fahrzeugfront war völlig deformiert. Der 21-jährige Fahrer saß neben dem Fahrzeug, stand deutlich unter Schock und klagte über Schmerzen in der Hand. Er wurde zur Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Ford des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.