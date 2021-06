Hardheim/Buchen. (pol/krs) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Lkw-Fahrer betrunken in Hardheim unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach meldeten Passanten gegen 0.30 Uhr, dass sich ein Lkw in der Straße "Am Wurmberg" festgefahren hat, und der Fahrer betrunken sei. Die alarmierte Streife fand die Situation genau so vor, und ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Der 47-jährige Mann musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und sieht nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Außerdem muss er mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

37-jähriger Kraftradfahrer mit 2,1 Promille unterwegs

Auch in Buchen hat die Polizei einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer gestoppt. Gegen 19.45 Uhr kontrollierten die Beamten den 37-jährigen Kraftradfahrer und seinen 34-jährigen Beifahrer in der Straße "Am Haag".

Dabei stellten sei fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war, ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte einen Wert von 2,1 Promille an. Der 37-Jährige muss zur Blutentnahme ins Krankenhaus, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wird nun Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeworfen.