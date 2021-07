Hardheim. (pol/ppf) Die Polizei musste am Montag zu einem Einsatz ausrücken, um ein Kind aus einem geparkten Fahrzeug zu befreien. Bei 31 Grad Celsius hat eine Mutter ihr schlafendes Kind in einem Auto zurückgelassen.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte das Auto auf einem Kundenparkplatz in der Gustav-Eirich-Straße fest. Fahrer- und Beifahrerscheibe waren einen Spalt heruntergelassen. Da das Fahrzeug der prallen Sonne ausgesetzt war, ließen die Beamten die Fahrerin im Baumarkt ausrufen. Daraufhin erschien die Mutter des Kindes und holte es aus dem Fahrzeug. Sie gab an, nur wenige Minuten im Markt gewesen zu sein. Das Kind war sichtlich gerötet. Die Polizei warnt in ihrer Pressemitteilung ausdrücklich davor, Kinder oder Haustiere im Auto zurückzulassen. Selbst Außentemperaturen von 20 Grad Celsius können lebensgefährlich werden, da sich die Temperatur im Auto mit der Zeit stark erhöht. Es macht dabei übrigens keinen Unterschied, ob die Fenster geschlossen oder einen Spalt breit geöffnet sind.