Hardheim. (pol/mare) Ein Unbekannter drang am Montagabend unbefugt in ein Einkaufszentrum in Hardheim ein und sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Das teilen die Beamten mit.

Die Person befand sich gegen 20.30 Uhr im Gebäude in der Würzburger Straße und nahm zunächst einen Feuerlöscher aus einer Wandhalterung und versprühte diesen. Daraufhin löste der Rauchmelder aus und die Feuerwehr rückte an. Die Person war aber da schon nicht mehr da.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06281/9040.