Mannheim. (pol/mare) Am Wochenende sind in Mannheim die Fäuste geflogen. Die Polizei berichtet von mehreren Fällen, in den Menschen handgreiflich wurden.

> Am Samstag kurz vor 21.30 Uhr kam es im Quadrat O7 auf Höhe eines Schnellrestaurants zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein Streit eskalierte dabei so heftig, dass dabei ein 20-Jähriger mit einem Stein auf den Kopf geschlagen wurde. Den Schlag soll den Mann nicht verletzt haben.

Danach sei eine zehnköpfige Gruppe auf seinen 18-jährigen Begleiter losgegangen sein. Dieser wurde mehrfach geschlagen und getreten und erlitt dabei eine blutige Nase. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Kaiserring.

Zeugen für diesen Fall melden sich unter Telefon 0621/174-3310 bei der Polizei.

> Am Samstag gegen 20.15 Uhr wurde ein 18-Jähriger an der Kreuzung von Speckweg und "Starke Hoffnung" geohrfeigt. Der Jugendliche hielt sich mit zwei gleichalten Freunden vor Ort auf. Er hatte sich kurz zuvor auf einen Stuhl am Straßenrand gesetzt, als ein schwarzer Kleinwagen auf der Straße anhielt. Der Fahrer stieg auf der Beifahrerseite aus und schlug dem 18-Jährigen zweimal auf die Wange. Danach stieg er wieder ein und der Wagen fuhr davon.

Der Mann soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Vollbart, war muskulös und trug eine schwarze Hose und dunkle Oberbekleidung. Der Fahrer war hell angezogen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen melden sich hier telefonisch unter 0621/718490.