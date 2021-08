Gemmingen. (pol/lyd) Bei einem Unfall auf der B293 bei Gemmingen entstanden am Donnerstagmittag Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Ein 26-Jähriger wollte gegen 12 Uhr mit seinem Ford auf die Bundesstraße in Richtung Heilbronn auffahren und bemerkte dabei wohl nicht rechtzeitig, dass dort bereits ein 78 Jahre alter Mann in seinem Mercedes fuhr. Der Mercedes-Lenker versuchte noch abzubremsen, konnte eine Kollision mit dem Ford aber nicht mehr verhindern. Die 72-jährige Beifahrerin im Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.