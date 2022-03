Gaiberg. (pri/RNZ) Am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Gaiberg überschlagen. Das berichtet die Polizei.

Der 21-jährige Mann fuhr auf dem Gaiberger Weg in Richtung Kreisel der Landesstraße L600. Am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve kam der Fahrer nach einem Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und kam auf den Grünstreifen. Anschließend riss er das Lenkrad nach rechts, überquerte die beiden Fahrspuren und fuhr einen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Auto und blieb am Waldrand auf dem Dach liegen.

Der 21-jährige Fahrer, der alleine in dem Auto saß, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Er musste leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 16.35 Uhr