Gaiberg. (pri/RNZ) Am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Gaiberg berschlagen. Der Mann fuhr ersten Informationen zufolge auf dem Gaiberger Weg in Richtung Kreisel der Landesstraße L600. Am Ende einer lang gezogenen Rechtskurve kam der Fahre aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb abseits der Straße am Waldrand auf dem Dach liegen.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden.