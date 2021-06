Eberbach. (pol/mare) Am späten Dienstagabend beschmierte ein 16-Jähriger einen Treppenaufgang an der Itterbrücke mit Farbe. Er wurde aber auf frischer Tat ertappt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 23.20 Uhr bemerkte ein Zeuge demnach den 16-Jährigen, wie er an dem Treppenaufgang und an mehreren Stromverteilerkästen Farbschmierereien anbrachte. Die alarmierten Beamten nahmen den 16-Jährigen aufgrund der Täterbeschreibung nahe des Tatorts fest. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Polizisten mehrere Spraydosen sowie farbverschmierte Handschuhe. Der Jugendliche gab die Taten sofort zu und wurde im Anschluss an die Maßnahmen der Mutter übergeben.

Gibt es noch weitere Schmierereien? Zeugen können sich bei der Polizei melden unter Telefon 06271/92100.