Dossenheim. (pol/mün) Die seit Mittwoch vermisste Dossenheimerin wurde am Samstagvormittag gefunden. Polizisten fanden die 70 Jahre alte Frau in ihrem Fahrzeug sitzen. Offenbar hatte die Frau die ganze Nacht in ihrem Wagen verbracht und war daher stark unterkühlt, teilt die Polizei mit. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Kontrolle in eine nahe gelegene Klinik gebracht.