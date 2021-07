Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Das Unwetter, das am Dienstagnachmittag über die Rhein-Neckar-Region hinwegzog, sorgte beim Polizeipräsidium Mannheim für insgesamt 19 Polizeieinsätze. Durch Überflutungen und umgestürzte Bäume entstand reichlich Sachschaden. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am späten Abend mit. In der Nacht und am frühen Mittwochmorgen habe es dagegen keine erwähnenswerten Einsätze mehr gegeben.

> In Mannheim stürzten in den Stadtteilen Lindenhof und Wallstadt Bäume auf geparkte Fahrzeuge. Hierbei wurden mehrere Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, sei derzeit noch nicht bekannt.

Mehrere Straßen wurden von den starken Niederschlägen überflutet und mussten teilweise gesperrt werden.

Die Bundesstraße B37 (Wilhelm-Varnholt-Allee) musste zeitweise im Bereich der Überführung Hermsheimer Straße gesperrt werden. Zwei Autos wurden durch eingedrungenes Wasser beschädigt und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr pumpte das Wasser von der Fahrbahn. Wegen ausgetretener Betriebsstoffe aus einem der Fahrzeuge musste die Fahrbahn gereinigt werden.

An der Bundesstraße B44 im Bereich der Frankenthaler Straße im Stadtteil Sandhofen musste der rechte Fahrstreifen der B44 in Richtung Lampertheim ebenfalls wegen Überflutung kurz gesperrt werden.

Im Stadtteil Luzenberg kam es im Bereich der Diffenestraße an der Unterführung der B44 zu einer Überflutung, bei der ebenfalls ein Fahrzeug durch eingetretenes Wasser beschädigt wurde. Der Verkehrsdienst Mannheim sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes und dem Rückgang des Wassers ab.

> In Heidelberg kam es im Bereich der Bundesstraße B37 unterhalb der Ernst-Walz-Brücke zu kurzen Behinderungen durch angestautes Wasser auf der Fahrbahn. Hier wurden jedoch keine Schäden bekannt. Aufgrund des nachlassenden Niederschlages war diese Überflutung nur von kurzer Dauer.

> Die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe wurde am Dienstag gesperrt, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale haben die Wasserstände am Pegel Karlsruhe/Maxau den kritischen Wert von 7,50 Metern überschritten.

Update: Mittwoch, 14. Juli 2021, 08.33 Uhr