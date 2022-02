Waibstadt. (pol/mün) Am Montagmorgen fand ein Spaziergänger am Wegrand zwischen der Daisbachtalstraße und der Wolfstraße einen etwa 20 Zentimeter langen Tierknochen, an dem eine blaue Substanz anhaftete. Um was es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. Dem Polizeiposten Waibstadt liegen derzeit keine Fälle von Vergiftungserscheinungen bei Hunden oder anderen Tieren vor.

Dennoch bittet die Polizei Hundebesitzer darum, darauf zu achten, was deren Vierbeiner vom Boden aufnehmen.