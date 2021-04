Buchen. (pol/rl) Zwei verletzte Personen und rund 6000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen Seckach und Eberstadt. Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr war ein 27-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Kreisstraße von Seckach in Richtung Eberstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam der Biker vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall.

Das Motorrad prallte gegen die dortige Gabionenmauer, wurde abgewiesen und schleuderte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 17-jähriger Kraftrad-Fahrer versuchte noch ausweichen, kollidierte aber mit dem Motorrad. Der 17-Jährige kam ebenfalls zu Fall.

Beide Fahrer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.