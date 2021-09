Buchen. (pol/jasch) Ein 57-Jähriger vergaß am Sonntag seinen Geldbeutel in einer Tankstelle in Buchen. Nach Angaben der Polizei ließ der Mann seinen Geldbeutel gegen 14.25 Uhr auf der Ablage an der Kasse in der Tankstelle in der Straße "In der Vorderen Wanne" liegen.

Gegen 15 Uhr gab eine junge Frau mit schwarzen Haaren den Geldbeutel in der Tankstelle ab. Als der Besitzer das Portemonnaie abholte, bemerkte er, dass das Bargeld fehlte. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder der jungen Frau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040, zu melden.