Buchen. (pol/make) Am Montag ist es zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhram Kreisverkehr in der Walldürner Straße im Bereich der Buchener Post zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde laut Polizeiangaben ein 56-jähriger Fußgänger verletzt. Der Mann hatte den dortigen Fußgängerüberweg überquert und war dabei von einem Fahrzeug erfasst worden.

Obwohl der Fußgänger zu Boden stürzte, fuhr die Person am Steuer des vermutlich roten Pkw davon. Der Verletzte wurde indes von einem Ersthelfer ins Krankenhaus gebracht und zeigte den Unfall erst nach seiner Entlassung am Mittwoch an. Er hatte sich mehrere Prellungen zugezogen. Um nachträglich herauszufinden, wie sich der Unfall zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Buchen nun Zeugen. Hinweise gehen an die Rufnummer 06281/9040.