Buchen. (pol/mün) Eine Polizeistreife konnte am Donnerstag gegen 18 Uhr eine betrunkene Autofahrerin in Hettingen aus dem Verkehr ziehen. Die Beamten waren von einem Zeugen informiert worden. Er hatte die 51-Jährige beobachtet, wie sie betrunken in ihre Auto einstieg und wegfuhr.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, berichtet die Polizei.

Die Autofahrerin musste erst ihren Führerschein und dann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Sie wird außerdem angezeigt.