Brühl. (pol/mare) Der Streit um einen Parkplatz in Brühl ist am Dienstag eskaliert. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr stellte ein 62-Jähriger kurzzeitig, jedoch unerlaubt, seinen Mercedes-Benz auf einem privaten Stellplatz in der Nibelungenstraße ab. Dann ging er in das Wohnhaus.

Als der 62-Jährige schon nach wenigen Minuten zu seinem Auto zurückkehrten wollte, hörte er noch im Hausflur die Alarmanlage seines Fahrzeuges. Auf dem Weg dorthin kam ihm der 56-jährige Stellplatzinhaber entgegen.

An seinem Auto stellte der 62-Jährige sodann mit Entsetzen fest, dass die beiden Reifen der Beifahrerseite offensichtlich zerstochen worden waren. Er ging eiligst zurück in das Mehrfamilienhaus und stellte den Eigentümer prompt zur Rede. Dabei bezichtigte er den 56-Jährigen der Tat.

Der 56-Jährige bestritt dies jedoch vehement. Zwischen den beiden entbrannte daraufhin ein Streit, in dessen Verlauf der 56-Jährige den 62-Jährigen beleidigte. Eine zwischenzeitlich hinzugerufene Streife kam zur Streitschlichtung und Sachverhaltsklärung vor Ort.

Der 56-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung sowie Beleidigung entgegen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.