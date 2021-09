Brühl. (pri/RNZ) Auf dem Friedhof in Brühl ist am Montagvormittag aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer in einem Geräteschuppen ausgebrochen. Die schwarze Rauchsäule war von weitem sichtbar.

Nach Auskunft der Feuerwehr ist es gegen 9.45 Uhr zu dem Brandausbruch gekommen. Der Geräteschuppen befindet sich in der Nähe der Trauerhalle. Ein Mitarbeiter hat noch einen Rasenmäher aus dem Schuppen ins Freie gebracht. Dabei hat sich der Mann offenbar eine Rauchgasvergiftung zugezogen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei ermittelt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.