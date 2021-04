Brühl. (dpa/pol) Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in Brühl gesprengt. Ob dabei Geld erbeutet wurde, war laut Polizeiangaben zunächst unklar. Nachdem der Geldautomat in einem Pavillon nahe eines Einkaufsmarkts im Industriegebiet in der Mannheimer Straße gesprengt worden war, leitete die Polizei mit einem Großaufgebot die Fahndung ein.

Laut Polizeiangaben sollen die Täter mit einem silbernen, hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung Autobahn A6 geflüchtet sein. Der entstandene Schaden lässt sich bislang noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.