Bensheim. (pol/lesa) Die Polizei bittet um Hilfe bei Ermittlungen in einem über fünf Jahre alten Vermisstenfall. Dionisio Lazaro Ortiz ist seit dem Abend des 21. Juni 2016 verschwunden. Mittlerweile gehen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus und suchen nun Zeugen. Vor allem soll sich die Person melden, mit der der damals 58-Jährige am Abend seines Verschwindens telefoniert hat. Zudem hoffen die Ermittler auf Zeugen, die Lazaro Ortiz oder seinen schwarzen Mercedes-Kombi am Abend des 21. Juni 2016 gesehen haben. Der Wagen trug das Kennzeichen HP-BJ 662.

Dionisio Lazaro Ortiz wäre heute 63 Jahre alt. Am Abend seines Verschwindens schaute der zuletzt in Bensheim wohnhafte Mann am frühen Abend mit Freunden die Fußball-Europameisterschaft in einer Gaststätte in Darmstadt-Arheilgen. Nach Polizeiinformationen sah Lazaro Ortiz zunächst die Begegnung Deutschland gegen Nordirland um 18 Uhr. Die Partie Spanien gegen Kroatien, die um 21 Uhr angepfiffen wurde, schaute Lazaro Ortiz nicht mehr mit seinen Freunden an. Wie die ermittelnden Beamten der Heppenheimer Polizei in Erfahrung gebracht haben, erhielt der Bensheimer gegen 20 Uhr einen Anruf, infolgedessen er das Lokal verließ und bis heute spurlos verschwand.

Seither hat die Polizei über 50 Befragungen und Vernehmungen durchgeführt sowie das über 300.000 Quadratmeter große angrenzende Waldgebiet mit Polizeikräften und Spürhunden nach Lazaro Ortiz abgesucht - ohne Erfolg. Auch eine öffentliche Suche nach dem Vermissten blieb erfolglos. Wochen nach seinem Verschwinden - am 6. Juli 2016 - wurde jedoch der schwarze Mercedes Kombi des Vermissten in der Brandenburger Straße des Ortsteils Eberstadt gefunden.

Die Frage, wieso der Wagen dort abgestellt wurde, beschäftigt die Beamten bis heute. Ebenso die Frage nach dem Verbleib von Dionisio Lazaro Ortiz. Mittlerweile gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus und ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Einen Suizid schließen die Ermittler aus. Auch private Anstrengungen seiner Familie, Lazaro Ortiz zu finden, führten laut Polizei ins Leere.

Lazaro Ortiz wird als zuverlässiger Familienmensch beschrieben, dessen nahes Umfeld es nicht für möglich hält, dass der dreifache Familienvater sich ohne ein Wort des Abschieds aus freiwilligen Stücken abgesetzt haben könnte. Mit seinen drei Kindern sowie seinen Eltern in Spanien soll er eng verbunden gewesen sein und regelmäßig Kontakt gehabt haben. Als Grund für sein Verschwinden mutmaßen die Ermittler jedoch in Richtung möglicher Geldgeschäfte, "die aus dem Ruder liefen" - möglicherweise im Zusammenhang mit einem Treffen im Eberstädter Waldgebiet. Der Verschwundene war Geschäftsmann und soll häufig viel Bargeld bei sich gehabt haben. Auch in seinem Mercedes fanden die Ermittler mehrere Tausend Euro.

Wer am Abend des 21. Juni 2016 mit Dionisio Lazaro Ortiz telefoniert hat oder den Vermissten oder sein Auto gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06252/706500 bei der Polizei zu melden. Bilder zu dem Fall sind unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/450880567 zu finden.