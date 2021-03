Bensheim. (pol/make) Um die Hintergründe der drei Auto-Brände vom 19. Februar im Ortsteil Schönberg aufzuklären, hat das Polizeipräsidium Südhessen die Arbeitsgruppe "Nibelungen" bei der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim eingerichtet.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen hatte die Polizei am Freitag 40 Personen vorläufig festgenommen und nach polizeilichen Maßnahmen entlassen. Um Täter identifizieren und Tatbeteiligungen nachweisen zu können, sind die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Die Arbeitsgruppe "Nibelungen" hat dafür ein gesondertes Hinweistelefon unter der Rufnummer 06252/706-500 geschaltet. Auch werden die Personen gebeten, die Bild- und Videomaterial von den Vorfällen gemacht haben, diese der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Das Material kann über diesen von der Polizei eingerichteten Link verschickt werden.

An diesem Mittwoch starten die Beamten in Schönberg die persönlichen Befragungen der Anwohnern. An den Folgetagen werden die Beamten in Richtung Bensheimer Stadtgebiet unterwegs sein.